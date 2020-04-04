Чем дезинфицируют улицы Челябинска?

Экологи и врачи рассказали о том, повредит ли этот раствор окружающей среде.

Послушать 00:00

Многие челябинцы либо воочию, либо посредством социальных сетей увидели, как дезинфицируют Челябинск. Все было похоже на какой-то кадр из голливудского фильма: боевая техника, мощное густое облако, которое накрывало всю дорогу.

Но на самом деле, не все так страшно. Для распыления действительно использовали авиационный двигатель, который позволил распылить дезинфицирующий раствор по всем участкам дороги.

При этом многие заинтересовались, опасна ли дезинфекция для окружающей среды? Оказалось, в растворе использовали трехпроцентную перекись водорода. И замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков считает, что данный раствор не опасен.

«Европейские страны, Соединенные Штаты, например, даже используют перекись водорода в определенном соотношении для удобрения. Процент перекиси не должен превышать 20 процентов. По всем нормативам. Всё, что ниже получается для природы безвредно. Но а для некоторых почв и растений даже полезно», — заявил Виталий Безруков.

Старший преподаватель факультета экологии ЧелГУ Лада Маркова безопасность перекиси водорода для окружающей среды также подтверждает. Но она считает, что такой низкий процент не является эффективным для дезинфекции.

«В лабораториях перекись часто используется, но там более высокий ее концентрат. Я особого смысла не вижу в такой обработке улиц. Просто деньги на ветер, по-моему», — подчеркнула Лада Маркова.

Отметим, что Челябинск является пока единственным городом, где используется именно перекись водорода. К примеру, в Иркутской и Пермской областях для санобработки улиц применяют растворы, содержащие хлор. И эксперт регионального Минздрава Ольга Сорокина считает, что нужно добавлять хлорную известь в раствор перекиси, чтобы санобработка улиц была одновременно эффективной и безопасной для окружающей среды.

«Перекись водорода имеет очень низкий бактерицидный эффект. А хлоросодержащие растворы лучше помогают, они более эффективны», — отмечает Ольга Сорокина.

В администрации Челябинска рассказали, обработка улиц перекисью водорода — это только первый этап дезинфекции города. Если эпидситуация ухудшится, то в мэрии готовы прибегнуть к более радикальным мерам.

Напомним, что в Челябинской области открыт сайт, где размещается вся актуальная информация по коронавирусной инфекции в регионе: коронавирус74.рф.

Также доступна круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанными с заболеванием и режимом обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.