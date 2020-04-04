«Мы еще не дошли до пика»: челябинский инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом

В больнице № 8 сейчас лежат 8 человек с подтвержденным диагнозом.

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Несколько часов на сон, ночные переговоры, приемы пациентов. В очень жестком ритме сейчас живут врачи инфекционного отделения больницы № 8 Челябинска. Именно там сейчас располагаются восемь человек с подтвержденным коронавирусом.

Все пациенты лежат в отдельных изолированных боксах. Эти помещения абсолютно изолированы даже от корпуса — вход в каждый бокс имеется с улицы. Эти пациенты вообще не попадают в общий корпус. Как и врачи и санитары, которые тоже работают с улицы.

«Все пациенты по-разному относятся к данной ситуации. Большинство с понимаем, но есть те, кто ведет себя просто ужасно. Даже доходит до дебоша. Они не понимают всю серьезность, обижают врачей, медсестер», — делится Екатерина Стенько, заведующая инфекционным отделением больницы № 8.

Также в больнице отмечают, что заболевание не щадит никого. Возраст заболевших варьируется от 18 лет до 65. Симптомы примерно одинаковы: кашель, температура. У нескольких человек развилась пневмония, но обошлось без тяжелых последствий. По словам Екатерины Стенько, сейчас у них положительная динамика. А трое пациентов уже даже готовятся к выписке. Но пик болезни, по мнению инфекциониста, еще не достигнут.

«Если смотреть по аналогии с эпидемией гриппа, то там все занимает порядка 8-12 недель. Я считаю, мы еще далеко не дошли до пика заболеваемости. Но учитывая строгие ограничительные меры, я надеюсь, что пойдет по кривой. Будем надеяться, что нам повезет», — отметила Екатерина Стенько.

Также врачи отмечают, что распространенное мнение людей, что парацетамол может лечить коронавирус — неверное.

«К лечению парацетамол не имеет никакого отношения. Это средство, которым лишь сбивают температуру. И рекомендуется его использовать при температуре тела не меньше 38,5 градусов. Но сейчас говорят о парацетамоле, потому что другие жаропонижающие средства использовать действительно не рекомендуется», — подчеркивает заведующая инфекционным отделением больницы № 8.

Больных коронавирусом Covid-19 лечат противовирусными препаратами. При необходимости также используют антибактериальные, препараты от кашля. Также применяют кислородотерапию.

При необходимости больница готова подключить пациента к аппарату ИВЛ. В инфекционном отделении можно развернуть 20 реанимационных коек, аппаратов хватит на всех.

«Весь персонал больницы очень напряженно работает, чтобы вы были здоровы, чтобы меньше была напряженная ситуация. Пожалуйста, оставайтесь дома», — обратилась к южноуральцам Екатерина Стенько.

К слову, медиахолдинг ОТВ запустил флешмоб #ЯВДОМИКЕ. Делитесь своими фото и видео, как вы проводите время в своем домике, чтобы не скучать всем вместе.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу и режиму обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.