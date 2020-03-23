В Челябинском аэропорту появятся тест-системы для проверки на коронавирус

В настоящее время работа ведется со всеми прилетевшими из других стран.

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Власти Челябинской области в ближайшее время ожидают получение тест-систем, благодаря которым у возвращающихся из эпидемиологически неблагополучных стран возможно будет брать анализы на коронавирус прямо в аэропорту. Пока их нет, за приезжими всё равно пристально следят.

«На сегодняшний день всех прибывших в аэропорт мы переписываем, по прилёту вручаем предписание о том, что они должны находиться дома на самоизоляции, и в ближайшие два-три дня, так как объём достаточно большой, мы отрабатываем каждого человека, берём анализ»,— рассказала Ирина Гехт.

По её словам, если проявляются какие-то катаральные явления или температура, то врач приходит к человеку экстренно. Если же нет никаких проявлений заболевания — а они обычно появляются в течение трёх-пяти дней — врач всё равно приходит в кратчайшие сроки и берёт анализ.

«Тут очень важно находиться на самоизоляции, максимально ограничить круг общения. Если это семья, то тут должна быть отдельная кружка, соблюдение других мер гигиены, это очень важно для того, чтобы не заразить близких, которые, допустим, остались дома»,— добавила первый вице-губернатор.

На сегодняшний день число рейсов заметно сократилось, уже почти нет рейсов из ОАЭ, Таиланд вывозит последних туристов. Ожидается, что в ближайшие несколько недель поток туристов сократится до минимума.