Челябинцы жалуются на незаконную стройку в Советском районе

Администрации оказалась не в курсе.

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Еще недавно на перекрестке улиц Блюхера и Курчатова, где снесли старые бараки, был большой пустырь. Теперь территорию окружили забором, забили сваи, а на площадку заехал подъемный кран.

«Мой сосед — он же старший по дому на Сулимова, 75А, отправил запрос в администрацию Челябинска, а там вообще не в курсе этой стройки», — жалуется Кристина Черепанова.

Сейчас местные опасаются, что столкнулись с точечной застройкой и перед их окнами скоро вознесется многоэтажка.

«Администрация города разрешения на строительство в указанном месте не выдавала, соответствующего заявления и документов на строительство какого-либо объекта к нам также не поступало», — ответил начальник Управления градостроительных разрешений Администрации Челябинска Алексей Кутепов.

Со стороны администрации направлено обращение в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям для проведения проверки по факту нарушения земельного законодательства.

Наш сайт также обратился в Администрацию Челябинска за дополнительной информацией.