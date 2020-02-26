В мэрии Челябинска разобрались, что «незаконно» строят на Курчатова

На строительные работы пожаловались жители.

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Администрация города ответила встревоженным челябинцам, почему на пустыре, расположенном на пересечении Блюхера и Курчатова, появилась строительная техника.

«По результатам открытого аукциона (18 сентября 2018 года) между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и ООО „Домострой“ заключен договор краткосрочной аренды земельного участка», — сообщили в городской администрации.

Землю на Курчатова, 1 компании предоставили для разноэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и многоуровневой автостоянкой. При этом в мэрии отмечают, что само строительство фирма ещё не начинала.

«На сегодняшний день ООО „Домострой“ с заявлением о выдаче разрешения на строительство вышеуказанного объекта в администрацию города Челябинска не обращалось», — уточнили в администрации.

Сейчас на участке ведут только подготовительные работы, выносят инженерные сети, устанавливают ограждение. До 6 марта застройщик подаст заявление в администрацию Челябинска с просьбой выдать разрешение на строительство объекта.

Напомним, в нашу редакцию обратились жители многоквартирного дома на улице Сулимова, 75А с просьбой выяснить, какие работы ведутся за их окнами.