Администрация города ответила встревоженным челябинцам, почему на пустыре, расположенном на пересечении Блюхера и Курчатова, появилась строительная техника.
«По результатам открытого аукциона (18 сентября 2018 года) между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и ООО „Домострой“ заключен договор краткосрочной аренды земельного участка», — сообщили в городской администрации.
Землю на Курчатова, 1 компании предоставили для разноэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и многоуровневой автостоянкой. При этом в мэрии отмечают, что само строительство фирма ещё не начинала.
«На сегодняшний день ООО „Домострой“ с заявлением о выдаче разрешения на строительство вышеуказанного объекта в администрацию города Челябинска не обращалось», — уточнили в администрации.
Сейчас на участке ведут только подготовительные работы, выносят инженерные сети, устанавливают ограждение. До 6 марта застройщик подаст заявление в администрацию Челябинска с просьбой выдать разрешение на строительство объекта.
Напомним, в нашу редакцию обратились жители многоквартирного дома на улице Сулимова, 75А с просьбой выяснить, какие работы ведутся за их окнами.