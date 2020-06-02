В центре Челябинска начали демонтаж киосков в подземных переходах

Директор Горсада имени Пушкина рассказал о судьбе торговых рядов на площади Революции.

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В Челябинске рабочие начали демонтировать торговые павильоны, размещенные в подземном пешеходном переходе на площади Революции. О дальнейшей судьбе переходов рассказал директор МАУ «Городской сад имени А. С. Пушкина» Игорь Клеин.

«По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, главой города совместно с управлением архитектуры было принято решение о сносе торговых павильонов в подземных переходах на площади Революции. 29 мая контракт был отыгран. Его выиграла компания „Аккумуляторные системы“. В течение 10 дней они должны произвести снос киосков и вывезти мусор. На сегодняшний день работы ведутся полным ходом, они качественно убирают за собой, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Считаю, что наш город заслуживает современного пространства, ну и после всего этого будет проведен косметический ремонт. И думаю, что город увидит переходы совершенно в другом виде», — прокомментировал ситуацию Игорь Клеин.

Стоимость контракта по демонтажу павильонов — 720 тысяч рублей. Работы будут завершены до 8 июня 2020 года. Демонтаж киосков во всех переходах на площади Революции завершат до конца июня. Косметический ремонт планируют сделать до конца лета 2020 года. Серьезные изменения планируются на летний период 2021 года.