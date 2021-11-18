«Почему в моем детстве не было таких классных игр»: челябинка создала тысячу лошадок для хоббихорсинга

Девушка любит лошадей и создает «снаряды» для необычного спорта

Хоббихорсинг — детская забава, превратившаяся в спорт. Его суть в том, чтобы преодолевать препятствия и демонстрировать азы конного спорта с игрушечной лошадкой на палочке наперевес. Челябинка Ангелина Рер за четыре года создала тысячу таких лошадок-хоббихорсов. О своем необычном увлечении и соревнованиях для детей и подростков девушка рассказала ИА «Первое областное».

— Как вы узнали о хоббихорсинге?

— Я узнала о нем около четырех лет назад совершенно случайно. В интернете наткнулась на статью о хоббихорсинге. Он зародился в Финляндии — финские подростки и дети были первопроходцами, они начали вручную создавать эти игрушки и участвовать с ними в импровизированных соревнованиях по конному спорту, где вместо настоящей лошади у них была лошадь на палочке. И вот эта своего рода игра переросла у них в серьезное занятие, спортивное мероприятие. Мне очень понравилась эта идея. Первое, о чем я подумала, — почему в моем детстве не было таких классных игр? И меня это заинтересовало. Я решила попробовать вручную сделать игрушку: не сказать, что с первого раза получилось, но я продолжала шить и учиться, и постепенно стало получаться что-то похожее на лошадиную голову.

— Увлекаетесь ли вы хоббихорсингом сами? Или только изготовлением лошадей?

— Раньше, когда только начинала, я не только шила, но и тестировала свои игрушки. Бегали, прыгали вместе с ними через препятствия, но со временем я это оставила. Мне стало больше интересно именно шить. Было время, мы даже организовывали парочку соревнований в Челябинске — вначале была в качестве организатора и в качестве участника, потом уже только в качестве организатора. Бег, прыжки — это стало не мое, детям это легче дается и более интересно. Но все равно наблюдаю за новостями о хоббихорсинге, слежу за другими клубами, которые проводят соревнования.





— Что из себя представляют соревнования по хоббихорсингу?

— Правила очень похожи на обычный конный спорт. Стартовый взнос, судьи, ведущий, который приглашает на старт. Оценивается или скорость, или чистота прыжка. В конце также судья распределяет места, проходит награждение. Для детей это имитация спорта с мягкими игрушками.

— Для чего нужны хоббихорсы?

— В Россию хоббихорсинг пришел запоздало. Но наши дети быстро это раскрутили, переняли правила соревнований и начали проводить мероприятия. Эта игрушка получила новое вдохновение. Она стала спортивным снарядом, партнером в соревнованиях. Лошадка — замена обычной лошади, а соревнования — миниатюра конного спорта.

— Популярен ли хоббихорсинг в Челябинске?

— С одной стороны — да, так как проводились игровые соревнования. Но на данный момент мы это забросили, не можем никак собраться, организовать. Ранее мероприятия организовывали с родителями и конными клубами. Но получилось у нас это буквально один раз, дальше разговоров потом не заходило. То откладывали, потом пандемия ударила, чуть-чуть подзабросили. Люди помнят, что есть такие соревнования. При желании собрались бы участники. Детям это нравится, это интересно. Это спортивное соперничество. В Москве, в Санкт-Петербурге и других городах хоббихорсинг популярен, соревнования проводятся на регулярной основе.





— Много лошадок заказывают? Есть ли заказы из других городов?

— Сейчас заказывают немного, раньше спрашивали и заказывали больше, до пандемии. У людей и денег стало меньше. Мы, мастера ручного труда, все эти изменения чувствуем. Если раньше в качестве подарков эти игрушки брали намного чаще и больше, то сейчас реже. По несколько игрушек в месяц есть, в основном отправляю в другие города. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. 10 или 12 лошадей отправила в Финляндию. Это был разовый заказ, через Санкт-Петербург отправляли. В Финляндии они очень дорогие, а в России дешевле. У нас ручной труд ниже по стоимости, и всем известно, что если наши мастера продают на иностранных площадках, то ставят цену выше. Но я все равно по такой же отправила.

— Сколько всего вы сшили лошадок?

— Одно время старалась вести счет, потом сбилась и перестала. Учитывая, что занимаюсь изготовлением игрушек четыре года, в среднем за все это время тысячу игрушек точно сшила.

— Расскажите о внешнем виде хоббихорсов.

— В основном я стараюсь шить на свой вкус несколько видов (мастей), а потом выставляю их в социальные сети. Люди выбирают из представленных игрушек, которые им понравились. Стараюсь не брать заказы, где нужно шить игрушку по фотографии лошади, не всегда такое получается. Стараюсь шить самые распространенные: серая, пегая, рыжая, в яблоках. Покупатели выбирают из наличия. Бывает, что пишет заказчик, которому нужны две одинаковые лошадки, потому что они нужны двум сестренкам-близняшкам — чтобы не ссорились и не делили. Иногда бывает необычная просьба, чтобы при упаковке игрушки положить открыточку и подписать «От Деда Мороза». Тоже своего рода интересная просьба. Для ребенка это всегда большая радость, большая интрига.





— Как должна выглядеть лошадь для соревнований?

— Самое главное, чтобы голова была примотана к палочке, которую удобно держать при беге и прыжках. Уздечка больше украшает игрушку и делает похожей на настоящую лошадь. В нашем случае седла нет. Самое главное, чтобы лошадиная голова была крепко прикреплена к палочке. Участник должен крепко держать хоббихорса и выполнять какие-то фигуры, прыжки, бегать по полю. Не имеет значения размер и цвет игрушки.

— Чем вы еще занимаетесь, кроме изготовления лошадок?

— В основном мне нравится заниматься творчеством. Шью для себя или в подарок друзьям другие игрушки, но редко и по настроению. Занимаюсь социальными сетями. Требуется, чтобы странички постоянно обновлялись, иначе никто не узнает о твоих работах. Шитью я отдаю больший приоритет, и любое свободное время стараюсь уделить тому, чтобы создать что-то своими руками.

— Из каких этапов состоит создание хоббихорса?

— Берется любая ткань, похожая расцветкой на настоящую лошадь. Первоначально рисуется выкройка-голова, потом переносится на ткань, сшивается, набивается наполнителем, грива — обычная пряжа, которая пришивается по линии шеи. Сложно сделать похожей на лошадиную голову. Материалы покупаю в обычных магазинах тканей, пряжи, творческих магазинах, остальное создается руками. Раскрашивается вручную — очертание, глаза, носы. Палку вставляем, когда все готово.

— Сколько времени уходит на изготовление лошадки?

— На данный момент я набила руку — не отвлекаясь, могу часа за 3—4 сделать. Раньше, конечно, могла и два дня сидеть — не получалось, распарывала. Это просто опыт получается.





Добавим, в России существует Федерация хоббихорсинга, регулярно проводятся чемпионаты и конкурсы. Недавно ее члены посетили телевизионное шоу с Иваном Ургантом, где продемонстрировали свои навыки и рассказали об основах этого вида спорта.