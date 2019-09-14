Челябинцы стоят в огромной пробке, чтобы посмотреть на «Стрижей»

В сторону аэродрома «Шагол» продолжают съезжаться автомобили.

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Жители Челябинска, решившие посетить шоу «Стрижей», попали в огромную пробку. Из-за потока автомобилей, направляющихся в сторону аэродрома «Шагол», образовались заторы сразу на нескольких улицах города. Чтобы вовремя попасть на мероприятие, челябинцам приходится делать большой крюк.

«Пробка на Свердловском тракте и на Северо-Западе тоже, улица профессора Благих стоит. Машин очень много, приходится объезжать», — рассказывают сайту «Первый областной» направляющиеся в сторону аэродрома очевидцы.





Напомним, что сегодня, в рамках празднования Дня города, для челябинцев на аэродроме «Шагол» семь пилотов на самолетах из группы «Стрижи» устроят шоу с элементами высшего пилотажа. Также, для жителей города будет организована выставка летной техники.