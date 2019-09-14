На авиашоу «Стрижей» собрался весь Челябинск

Многие не успели добраться до аэродрома, стоя в огромных пробках.

Послушать 00:00

В рамках празднования Дня города в Челябинске, сегодня для жителей города было организовано авиашоу с участием семи пилотов на самолетах из группы «Стрижи». Для того, чтобы посмотреть шоу с элементами высшего пилотажа, на аэродром «Шагол» приехали тысячи челябинцев.

«Зрители наблюдали за авиашоу с замиранием дыхания. В некоторых маневрах самолеты летели друг от друга меньше, чем в метре друг от друга. Основная сложность выполнения групповых элементов высшего пилотажа — синхронность действий пилотов. Также важна психологическая совместимость пилотов в этом деле», — рассказывает корреспондент сайта «Первый областной» с места событий.

«Стрижи» показали несколько фигур, в их числе «звезда» и групповая «бочка», а также сформировали в небе сердце.

К сожалению, не все челябинцы смогли увидеть авиашоу. Многим пришлось смотреть авиашоу прямо из пробки в сторону аэродрома.

«Мы не успели добраться до аэродрома, пришлось смотреть шоу прямо из пробки на улице Профессора Благих. Несколько раз самолеты пролетали прямо над нами, но всей красоты отсюда не увидишь, мы были очень далеко», — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы из пробки.

Отметим, что движение возле поселка Шагол все еще затруднено.