Челябинцы создали экскурсию по Кировке в режиме дополненной реальности

Гулять по городу можно с виртуальными экскурсоводами

Сообщество «Челябинск пешком» совместно со студией дополненной реальности создали AR-экскурсию по главной пешеходной улице областной столицы. Погулять по Челябинску можно в компании виртуального гида и телефона.

В маршрут входят такие достопримечательности, как «Основатели города», Никольская площадь, дома известных дореволюционных предпринимателей и меценатов Холодова, Галеева, Иванова и Шарлова, Мясная площадь.

Чтобы попасть на AR-экскурсию, нужно зайти в туристско-информационный центр, который находится у «Цыплят табака», получить листовку и отсканировать полученный qr-код. После этого запустится сайт, на котором будут отображаться Кировка в реальном времени и «карманные» гиды (цифровые и реальные, в том числе Юлия Семейкина).

Помимо экскурсоводов, на экране смартфона будут высвечиваться архивные фотографии Челябинска. Их, по желанию, можно приблизить или отдалить.

Фото: ВК-сообщество ARМИР

По прохождении маршрута нужно вернуться в туристский центр. Там для каждого проведут квест и подарят AR-открытку с изображением известных городских локаций.

Напомним, недавно проект «Челябинск пешком» создал аудиогид по парку Гагарина. А совместно с Fansociété — экскурсию по центру города.