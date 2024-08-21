Челябинцы записали бесплатный аудиогид по парку Гагарина

40-минутную запись наполнили воспоминаниями южноуральцев

В Челябинске появился аудиогид по парку культуры и отдыха имени Гагарина. Его разработкой занимались неравнодушные жители города, в том числе автор проекта «Челябинск пешком» Юлия Семейкина. О создании экскурсии, наполненной историческими фактами и воспоминаниями горожан, Юлия рассказала в своем телеграм-канале.

Аудиогид — файл в формате MP3, который залили в специально созданный канал в «Телеграме». На 40 минут в нем сплетаются история города, его жителей.

Экскурсия начинается у главного входа с фонтаном, продолжается у аттракционов и летней сцены, проходит через детскую железную дорогу и завершается у парашютной вышки. Горожанам рассказывают о том, что деревья здесь появились около 10 тысяч лет назад, что когда-то в парке находилась оркестровая эстрада для концертов, а на праздничные гулянья выводили настоящих медведей.

«Нам хотелось сделать эту экскурсию более живой, наполнить ее не только историческими фактами, но и воспоминаниями горожан, ведь история города — это в первую очередь история живущих в нем людей. Все челябинцы, кто делился с нами комментариями о парке, могут найти свои воспоминания в конце аудиоэкскурсии», — делится Юлия Семейкина.

Всех персонажей, упомянутых в истории, авторы гида эмоционально озвучивают: меняются произношения, интонации, голоса. В завершение гида авторы добавили самые трогательные воспоминания челябинцев.

«Мой любимый парк! В детстве, в 70-х годах, принято было отдыхать там всей семьей. На травке стелили скатерть-самобранку, с собой мяч и бадминтон — вот так радовались жизни. А в школе были счастливые дни в конце года, когда учителя везли целую параллель 5-го или 6-го класса по детской железной дороге до Водной станции», — делится челябинка Ольга.

«Мой папа был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Все выходные мы проводили в парке, так как там устраивали шахматные турниры, было огромное количество столов с досками и часами. Я в это время каталась на аттракционах „Лебедь“, „Петушок“. И мороженое мне покупали — чтобы не ныла, что домой хочу», — продолжает другая девушка.

Для комфортной аудиоэкскурсии понадобятся всего две вещи: наушники и свободное время. Подробности — в соцсетях проекта «Челябинск пешком».