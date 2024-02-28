Авторы проекта «Компотник» запустили подкасты о любимом Челябинске

Они уверены, что беседы о городе должен послушать каждый его житель

В Челябинске запустили новый проект — серию подкастов с творческими горожанами. Пять девушек по очереди или одновременно обсуждают культурное развитие города. Авторы идеи рассказали корреспонденту ИА «Первое областное», зачем они придумали новое медиа, чему посвящен первый сезон, и поделились историей своего становления.





Дарья Шавырина, Анастасия Писарева, Полина Марева, София Нургалеева и Полина Ильина объединились в «сообщество любви к городу и вечному движу». После организации нескольких ярких мероприятий и перформансов они запустили подкаст о горожанах. Их проект FANsociété (в переводе с французского «фан-общество»), по словам Дарьи Шавыриной, способен возродить любовь к родному городу даже у тех, кто сидит на чемоданах и мечтает о переезде в более поэтичные Москву и Питер.

В описании своего проекта в социальных сетях организаторы пишут «Самоидентификация в процессе. Многофункциональность. Трудолюбие. Отвага». Отвагой девушки действительно наделены — не потому ли решили продолжать свою деятельность после резонансного пилотного «Компотника»?

Напомним, летом 2021 года небольшая компания друзей решила организовать безалкогольную вечеринку, где каждый смог бы полежать на траве или мягком кресле, выпить морса или компота и просто хорошо провести вечер вторника. Собраться решили на улице Васенко, где базируются правоохранительные и надзорные ведомства. Участников первого «Компотника» полиция попросила разойтись, аргументируя, что сбор был организован вблизи от проезжей части и от происшествия с автомобилями людей отделял только узкий бордюр. После этого инцидента вокруг мероприятия поднялся шум в соцсетях.





«Сделав одно культурное мероприятие, мы поняли, что можем и еще. У нас не было четкого плана развития, и мы просто плыли по течению, используя возможности, которые нам подкидывала жизнь»,— рассказала Дарья Шавырина.

А после были еще «компотники», выставки современного искусства. Интерес к культурной сфере Дарья описывает просто: хотелось чем-то занять себя и своих друзей. Причем не банальными вечеринками, по которым ходят знакомые, и не классическими спектаклями и кинематографом. Хотелось создавать новое, яркое, что-то для молодой аудитории, мечтающей об альтернативе и андеграунде.



«Во всех мероприятиях есть курьезные случаи, в первое время мы делали все ради эмоций, веселья, совместного времяпрепровождения. Нас сильно заряжало, что мы просто берем и делаем, что мы можем, не знаем, но „лезем“ и разбираемся. Со временем „ФАН“ стал занимать много времени в жизни, каждая из нас начала задумываться, а зачем ей это, что мы получаем от этой деятельности», — делится Дарья.

Недавно девушки запустили подкасты, выпуск — раз в две недели. Сейчас идет первый пилотный сезон. За девять выпусков FANsociété познакомил челябинцев с диджеем и арт-директором, экскурсоводом, владелицей сети кофеен, архитектором, фотографом и другими яркими представителями Челябинска и мира культуры, бизнеса и искусства.

В подкастах девушки и гости делятся опытом организации мероприятий, рассказывают о жизни и работе в Челябинске, освещают локальные проекты и объединения. В планах несколько сезонов, посвященных городской идентичности, бизнесу и искусству. Основной смысл — разговор с теми, кто делает что-то значимое для города и не уезжает из него, не бросает, с теми, кто вкладывается в текущую жизнь и будущее региона. Герои эфиров рассказывают, за что любят Челябинск и двигают его вперед. Почему же каждый из нас не может так же? — задумывается зритель и слушатель.

«Наш подкаст универсальный. Мы хотим, чтобы каждый челябинец, слушая его, понимал, в каком крутом городе он живет. Хотим, чтобы горожане с помощью подкаста находили для себя новых друзей, работу, делали коллаборации. А люди за пределами Челябинска — вдохновлялись на запуск своих проектов и посещение города в туристических целях»,— рассказывает Дарья Шавырина.

Послушать и посмотреть интервью можно в соцсетях сообщества FANsociété.