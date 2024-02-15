В годовщину падения метеорита на пешеходной Кировке открыли центр для туристов

Визитными карточками павильона стали фирменный мерч и путеводитель от краеведа

В Челябинске состоялось открытие первого мобильного туристско-информационного центра. Справочная служба в самом центре города сможет помочь гостям региона поближе познакомиться с достопримечательностями и главными туристическими маршрутами не только столицы Южного Урала, но и всей области. Первый день работы оценил корреспондент ИА «Первое областное».

Центр будет открыт ежедневно с 11 до 20 часов. Сейчас сотрудники центра уже могут порекомендовать жителям и гостям Челябинска познакомиться с горнолыжными курортами и сезонными видами отдыха. А вот более подробную информацию можно узнать в бесплатных буклетах, в которых есть все адреса, номера телефонов и ссылки на социальные сети и сайты главных областных достопримечательностей или их руководства. Помимо информации о регионе, жители и гости города смогут приобрести сувениры с брендами Челябинской области — толстовки, рюкзаки и шоперы с надписью «Приземляйся в Челябинск!», мерч «Трактора» и Парижского полумарафона.

На открытии побывал и заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов, который отметил, что ТИЦ стал первой ласточкой в продвижении нашего края среди гостей региона. Местоположение центра выбрали не случайно: Кировка, на которой он установлен, является излюбленным местом как у челябинцев, так и у гостей города.

«Надеемся, что центр станет точкой притяжения для всех: здесь всегда можно ознакомиться с информацией о маршрутах и направлениях туризма в регионе, здесь всегда вам подскажут, куда лучше съездить, где лучше посмотреть экскурсии. Надеемся, что это поможет нам все больше и больше привлекать туристов в наш регион», — отметил Александр Богашов.

Сейчас подобные стационарные центры представлены в Троицке, Сатке, Златоусте и Кыштыме. Мобильная служба Челябинска станет новшеством региона: центр сможет «переезжать» вместе с сотрудниками на фестивали и мероприятия. На Кировке же любые экскурсоводы и гиды смогут разместить свои визитки и буклеты, в планах у центра и сотрудничество с производителями сувенирной продукции и запоминающегося челябинского мерча. А вот официально предлагать свои услуги через ТИЦ смогут только аккредитованные гиды. Однако организаторы отмечают, что до лета с удовольствием будут привлекать к работе и любительские проекты.

«Мы будем рады поддержать и общественные проекты: на самом деле, есть много замечательных ребят, заинтересованных и горящих своим делом. До июля мы открыты для всех, хотя и позже не будем никого ограничивать, если у любителей есть качественные и замечательные продукты», — рассказала начальник управления маркетинга и рекламы Центра проектного развития территорий и туризма Екатерина Мезенцева.

Идею мобильного ТИЦ подсмотрели у московских коллег. Сейчас же к открытию готовится и второй центр, который будет работать вне региона. Также организаторы отмечают, что в будущем для всех экскурсоводов, сотрудничающих с центром, планируется разработка специального фирменного пакета «узнавания» (худи, сумки, очки, головные уборы).

О цели открытия ТИЦ высказался и генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников. По его словам, по всей России и в соседних регионах есть достаточно устойчивое представление о Челябинской области как о крупном индустриальном регионе, который сложно назвать местом для приятного отдыха и интересного времяпрепровождения. А главной задачей такого центра станет смещение фокуса внимания людей на то, что Челябинская область — это место, где прекрасная природа, большое количество рек, озер и достопримечательностей.

Одной из изюминок центра стала карта-путеводитель, разработанная челябинским краеведом Ильей Пронченко. Наш корреспондент обратился к автору буклета, чтобы узнать, чем же примечательно открытие туристского центра в Челябинске.

«Открытие подобной точки для меня — важное символическое событие, вне зависимости от внутреннего наполнения. Какие-то двадцать лет назад изучение, скажем, архитектуры Челябинска было уделом небольшой субкультуры энтузиастов, а открытие ТИЦ — это один из пунктов высказывания, которое я бы сократил до „у нас интересно и есть что посмотреть“.

Мне радостно, что карта архитектурных интересностей Челябинска, к которой я имел отношение как составитель, также представлена в павильоне. Причина же, как она туда попала, проста: карта (а в дальнейшем и книжка-путеводитель) — наш совместный проект издательства „Татлин“, меня как автора и Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области», — рассказал информагентству «Первое областное» Илья Пронченко.

Также, по словам краеведа, ему трудно судить о «знании мест» или о стереотипах о Челябинске со стороны гостей. Однако мужчина отмечает рост у самих челябинцев интереса к городу и области, а также динамику поиска смысла — про что наш город и какие горожане выбирают для него образы.