/ Челябинцы собрали «Банк добрых дел» на Зеленом марафоне «Бегущие сердца»

В добром забеге приняли участие более 6 тысяч человек.

В воскресенье, 27 мая на стадионе имени Елесиной прошел седьмой Зеленый марафон Сбербанка «Бегущие сердца», в котором приняло участие почти 6 500 челябинцев и гостей города. Одним из главных достижений и рекордов мероприятия стали 673 добрых желания, которые написали участники семейного приключения «Цветик-семицветик».

Пройдя несложные испытания, каждый участник получил в подарок горшочек с цветком от компании «Сады России» и написал в «Банк добрых дел» свое желание. Взрослые и дети мечтают о разном: установить кормушки в лесу для птиц, облагородить детские площадки, посадить деревья и цветы в городе, организовать школьный правовой лагерь или помочь ветерану. Несколько желаний Сбербанк обязательно осуществит вместе с авторами.

Также все гости праздника смогли поучаствовать в «Ярмарке добрых дел» и помочь собрать средства для постановки благотворительного спектакля «Необыкновенная сказка про обыкновенную дружбу». Спектакль состоится в начале июня, актерами в нем будут воспитанники челябинского Клуба молодежи с инвалидностью «Наше место», ученики театральной студии школы-интерната № 4, группы жестовой песни Magic Touch и инклюзивного танцевального коллектива «Парадокс». По итогам Ярмарки было собрано более 30 000 рублей, которые банк уже направил на организацию спектакля.

Ребята из Клуба молодежи «Наше место» также приняли участие в символическом забеге. Для них это стало ярким событием жизни и возможностью попробовать свои силы в спорте. Приятным сюрпризом для каждого из ребят было и вручение медали на финише и, конечно же, поддержка нескольких тысяч болельщиков.

На старт общего и детского забегов в Челябинске вышли более 3 500 участников, в том числе более 1 300 детей. Кроме сотрудников Сбербанка из Челябинска и городов области, на мероприятие пришли профессиональные спортсмены и любители, учащиеся 47 спортивных школ города, воспитанники 23 детских домов, студенты ЮУрГУ и других вузов, журналисты, блогеры, а также коллективы партнеров Сбербанка и просто жители города вместе с детьми и семьями.

Победителем основного забега на 4,2 километра стал Станислав Мокин, второе место занял Дмитрий Лихачев, замкнул тройку призеров Дамир Саурбаев. Среди женщин самой быстрой стала Светлана Белова, второй к финишу пришла Дарья Верзакова, третьей — Екатерина Аксёнова.

Также испытали себя на скорость бега и выносливость журналисты города. Первое место занял Сергей Блиновских, руководитель регионального бюро «Федерал Пресс» — шестикратный чемпион Зеленого марафона в Челябинске, а второе и третье места разделили энергичные ведущие радио «Олимп» и «Нашего радио» Сергей Сорокин и Валерия Полымских.

Наш марафон набирает все большую популярность — в нем участвует уже 56 городов России, гостями праздника на всех площадках стали более 160 тысяч человек. И это радует, ведь наша общая цель — сделать спорт массовым и доступным для всех, — рассказывает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Особенностью «Зеленого марафона-2018» стало и то, что каждый участник забега почувствовал себя победителем и получил на финише памятную медаль. На спортивном и семейном празднике каждый нашел себе занятие по душе. «Ехали на забег, а оказались на большом семейном празднике. Площадки с эстафетами, спортивными и творческими заданиями, где можно было выиграть подарки, а еще вкусное мороженое, гигантский торт, настоящие «звезды» на сцене. Особенно нам понравилось семейное путешествие «Цветик-семицветик»! В общем, было очень весело и здорово, и мы получили много положительных эмоций, — рассказывают сотрудники миасского завода «КПД», посетившие Зеленый марафон большим коллективом.

Челябинское отделение Сбербанка Индира Бучельникова, пресс-служба тел. +7(906) 860 60 03 ifgaynanova@sberbank.ru



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