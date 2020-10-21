«Трактор» отправился в выездную серию на Восток

В первом её матче челябинцы сыграют против «Сибири».

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Очередная выездная серия началась у челябинского «Трактора». На этот раз команда Анвара Гатиятулина отправилась по маршруту Новосибирск — Хабаровск. Сегодня, 21 октября, в первой игре выезда «чёрно-белые» выйдут на лёд против «Сибири».



Для команд эта игра станет первой в текущем сезоне. Всего в КХЛ челябинцы и новосибирцы сталкивались 32 раза, победы в 15-ти из которых остались за «Трактором». Последний раз команды пересекались в феврале этого года, та встреча закончилась победой «чёрно-белых» — 4:0.

К очной встрече «Трактор» и «Сибирь» подходят в разной игровой форме. Команда Анвара Гатиятулина имеет в своём активе серию из трёх побед подряд. «Сибирь», в свою очередь, проиграла шесть последних встреч. На текущий момент новосибирцы занимают десятую строчку в таблице Востока КХЛ, челябинцы расположились на шестом месте.

Игра «Трактора» против «Сибири» состоится сегодня, 21 октября, в Новосибирске. Время начала матча — 17:30 по челябинскому времени. Игру в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». Для читателей сайта 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция события, а в прямом эфире матч покажут телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv.