Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев подвел итоги строительства спортивных сооружений шаговой доступности на территории округа.
Полпред отметил, что повышение уровня обеспеченности жителей объектами спорта — одна из задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
«Спортивные площадки в шаговой доступности мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. При этом реализация таких проектов не требует серьезных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация. В соответствии с поручением президента регионы Уральского федерального округа активно развивали это направление: по итогам проделанной работы оно было признано выполненным и снято с контроля. Однако работа продолжится: подобные спортивные объекты будут и дальше появляться во дворах, парках и скверах», — обратил внимание Владимир Якушев.
С 2020 года в регионах УрФО было построено более тысячи малобюджетных спортивных объектов: универсальных круглогодичных залов, многофункциональных площадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон, турниковых и силовых комплексов.
По данным на конец 2023 года, самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами — в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области — 64%, в Челябинской и Свердловской областях — 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 50%.