Уровень обеспеченности южноуральцев спортивными объектами шаговой доступности составляет 58%

На первом месте в УрФО по данному показателю находится Курганская область

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев подвел итоги строительства спортивных сооружений шаговой доступности на территории округа.

Полпред отметил, что повышение уровня обеспеченности жителей объектами спорта — одна из задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Спортивные площадки в шаговой доступности мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. При этом реализация таких проектов не требует серьезных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация. В соответствии с поручением президента регионы Уральского федерального округа активно развивали это направление: по итогам проделанной работы оно было признано выполненным и снято с контроля. Однако работа продолжится: подобные спортивные объекты будут и дальше появляться во дворах, парках и скверах», — обратил внимание Владимир Якушев.

С 2020 года в регионах УрФО было построено более тысячи малобюджетных спортивных объектов: универсальных круглогодичных залов, многофункциональных площадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон, турниковых и силовых комплексов.

По данным на конец 2023 года, самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами — в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области — 64%, в Челябинской и Свердловской областях — 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 50%.