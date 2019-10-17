Челябинцы смогут бесплатно провериться на наличие меланомы

Обследование проведут лучшие специалисты города.

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Жители Челябинска смогут пройти обследование на риски развития кожной онкологии, в том числе можно будет провериться на меланому. Сделать это абсолютно бесплатно представится возможность 26 и 27 октября в городской поликлинике № 5 на Комсомольском проспекте, 36а.

«Культура заботы о своем здоровье — это не просто слова. Миллионы онкологических пациентов ежегодно по всей стране. Более 600 000 смертей ежегодно от онкологических заболеваний. Мы можем это изменить, научив каждого регулярно проверять свое здоровье. Именно ранняя диагностика может спасти вашу жизнь, то есть до появления симптомов, своевременно. Серия акций по всей стране, образовательные мероприятия, участие в современных маркетинговых проектах и, как результат, спасенные жизни», — рассказали организаторы проекта.

Граждан проконсультируют ведущие специалисты Челябинского областного онкологического диспансера. Они проведут осмотр и дерматоскопию образований кожи, при подозрении на наличие отклонений пациентов отправят на дополнительное обследование. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 83517931095

Меланома — один из опаснейших видов онкологии, ведущих себя крайне агрессивно при развитии болезни. По сравнению с другими видами рака, смертельный исход при меланоме возрастает в несколько раз. При выявлении на ранних стадиях заболевание поддается лечению.