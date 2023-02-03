В Челябинске осенью 2023 года пройдет детский экологический форум

В мероприятии примут участие ребята из регионов России

Челябинская область станет центром притяжения для детей, мечтающих связать свою жизнь с профессией эколога или просто неравнодушных к природе. Осенью 2023 года в Челябинске пройдет детский экологический форум. Об этом договорились руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба фонда.

«Компас» — первый в России Фонд поддержки и развития экологических инициатив.

Проект стартовал в регионе в прошлом году, после чего было принято решение вывести его на федеральный уровень.

«С Алексеем Леонидовичем мы обсудили новый формат мероприятия, программу, площадку, участников. Форум должен стать визитной карточкой Челябинской области, потому что экология — драйвер развития этого крупного промышленного центра. Именно здесь собраны лучшие экологические практики», — рассказала руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Открытие детского экологического форума запланировано на осень 2023 года. В нем примут участие дети из более чем десяти регионов страны, в том числе из недавно присоединенных к России территорий.