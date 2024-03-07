Детский экологический форум — 2024 в Челябинске пройдет в новом формате

Соревновательную часть мероприятия проведут в два этапа

Второй Всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 17—18 октября. В этом году будет охвачен каждый уголок России, а соревновательную часть проведут в два этапа, сообщают организаторы.

В первом этапе 89 команд направят свои экологические проекты в 17 номинациях на экспертную оценку. В финал выйдут участники из 51 команды, которые встретятся на площадке форума.

«Челябинск уже второй раз станет центром притяжения школьников со всей России, которым небезразлично экологическое будущее нашей страны. С нетерпением ждем участников, уверены, что ДЭФ станет площадкой для обсуждения новых прорывных проектов», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, оргкомитет форума расширился, в него также вошли представители вузов, ведомств.

«В рамках форума мы не только создаем образовательную и культурную среду, в первую очередь мы воспитываем у детей интерес к экологическим профессиям», — отметила директор фонда Татьяна Ковалева.

Напомним, что Всероссийский детский экологический форум провели в Челябинске в 2023 году. На него приехали участники из 18 регионов России.