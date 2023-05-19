Челябинцы рассказали о том, как под обстрелами работали на Донбассе

Боевой дух помогали поддерживать добрые вести и газеты из родных мест

Сегодня на XXIV Фестивале СМИ Челябинской области журналисты региона встретились с южноуральцами, которые долгое время работают в зоне СВО. Депутат Госдумы РФ, участник спецоперации Олег Голиков и представитель регионального правительства в подшефной территории ДНР Михаил Подобед рассказали, чем живут находящиеся под пулями города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Олег Голиков — «гуманитарщик» и боец со стажем. Он видел разные города Донбасса, разрушенные боевыми действиями. Но даже там, где, казалось бы, остались одни руины, находилось место для привычных мирных дел.

«Больше всего поразил Мариуполь — это был город-призрак. Город мертвый, разбитый, сожженный. Поразило, что там были дети, были люди, которые остались там. И они выходили из подвалов, чтобы получить горячую пищу, которую наши ребята готовили на кострах. Школы были разбиты и взорваны. Но учителя все равно собирали в уцелевших частях школ детей, чтобы немного их отвлечь от бомбежек. Они всегда ждали гуманитарку, потому что привозили учебники, сладости. Учителя, конечно, герои: несмотря ни на что ведут свою работу», — вспоминает боец.

В сравнении с Мариуполем Донецк оказался другим. Город тоже переживает обстрелы, но здесь идет жизнь: работают магазины, общепит, и люди живут надеждой, что новые взрывы их не затронут.

Будучи куратором подшефного Челябинской области города Ясиноватая, Олег Голиков рассказал, как на местах принимают помощь региона.

«Все уже знают, что Челябинская область здорово помогает Ясиноватой. Наши ребята работают под обстрелами, продолжают восстанавливать дома, школы, детсады, помогают стройматериалами», — добавил он.

Михаил Подобед дополняет: в еще одном подшефном городе — Волновахе — восстановлены три школы, три детских сада. Причем не просто отремонтированы «коробки» зданий: учебные заведения укомплектованы «от» и «до», включая мебель и наглядные пособия.

«Школы не знали капремонта с советского времени. Но при этом были отлично отремонтированны кабинеты украинского языка, истории, и перед этими кабинетами стоят памятные таблички о том, что ремонт здесь произведен при поддержке различных правительственных организаций США. Зашел в кабинет химии — оборудование 70-х годов. И дети на этом учились», — говорит он.

Челябинская область также ремонтирует дороги подшефных городов. Местные жители говорят, что не видели такого с 80-х годов. Они и наши бойцы каждый раз благодарят южноуральцев за ту поддержку, которую получают от них. По словам Михаила Подобеда, особенно тепло они принимают районные газеты, которые не раз отправляли им редакции Челябинской области. Весточки с родной земли, где их ждут самые близкие люди, помогают стойко переносить все фронтовые тяготы.

«Детские письма, трогательные посылки, флешмобы — все это позитивно влияет на наших бойцов. Это сто процентов. Все же понимают, что тот, кто остался здесь, делает все возможное, чтобы поддержать ребят. Очень здорово, что подключаются и СМИ, и все население», — подчеркнул в конце встречи Олег Голиков.