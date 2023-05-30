Директор сельской школы под Челябинском уже год работает в Донбассе

О жизни в Волновахе — из первых уст

41-летний челябинец Михаил Подобед уже год работает в Волновахском районе ДНР. Он представитель областного правительства в подшефной территории. На днях Михаил приехал в отпуск на Южный Урал. В интервью журналисту информационного агентства «Первое областное» он рассказал о своей работе, о жизни волновахских семей и о помощи южноуральцев.

«Мы не просто восстанавливаем»

Михаил, расскажите коротко о себе. Как вы попали в Донбасс?

Я коренной челябинец, директор школы в поселке Мирном Сосновского района. В школе отработал семь лет. Последний год работаю в Волновахском районе, представляю региональное правительство в подшефной территории. Мы работаем в связке с местной администрацией, помогаем главе и замам адаптировать работу в рамках российского законодательства, занимаемся гуманитарной помощью, восстановлением социальных объектов. Не было никаких приглашений или предложений. Мне вручили уведомление о командировке, я собрался и поехал. Сначала нас было шесть человек от региона, теперь четверо: двое — в Ясиноватой, двое — в Волновахе. Понимание «зачем я туда еду» как было тогда, так и осталось. Вся страна участвует в восстановлении Донбасса. За этим я и поехал, этим и занимаюсь.

Вы директор школы и теперь в Волновахе занимаетесь восстановлением соцобъектов. Что удивило? Ведь сравнивать все же приходится.

По словам местных жителей, в городе не видели дорожную технику с начала 1980-х годов. Челябинская область восстанавливает дорожное полотно, сразу меняется облик улиц. Удалось восстановить школу № 6, три детских сада, храм, построили один многоквартирный дом для жителей. Причем термин «восстановление», может, и не подходит: мы не возвращаем в прежний вид, который, кстати, сохранился с советских времен. Речь идет о капремонтах по современным российским стандартам, меняются коммуникации, мебель, учебные пособия, компьютерное оснащение — да все меняется. Так, местная молодежь призналась мне: жаль, уже выпустились, не учились в таких условиях. Конечно, удивляемся. Например, в школьных кабинетах естественных наук использовали лабораторное оборудование, по которому училось, наверное, еще поколение наших родителей. В Волновахе запустили больницу — горожане первые дни были просто в шоке: как можно сдавать бесплатно анализы, проходить обследование и получать консультацию специалистов.

«Благодарный взгляд — вместо тысячи слов»

Есть еще подшефные объекты?

Конечно. В поселке Никольском есть церковь, ее по просьбе губернатора Алексея Текслера мы курируем и поддерживаем. Чаще всего делать это непросто, потому что поселок находится буквально в пятистах метрах от линии соприкосновения. И любая техника и транспорт не могут быть не замечены противником. Тем не менее регулярно привозим гуманитарную помощь, даже удалось перевезти бензогенератор, забираем прихожан в город. В один из таких приездов к нам обратилась пожилая женщина, она рассказала, что уже несколько недель не может выйти на связь с взрослым сыном. Попросила нас помочь его найти. Мы разыскали мужчину, он получил сильные бытовые ожоги, помогли ему восстановиться после больницы, обустроить дом и через некоторое время устроили встречу родным людям.

Наверное, это самое главное — видеть, что работа нужна людям.

С этим сталкиваешься буквально каждый день. Помню, провели акцию «Елка желаний» перед Новым годом. Наши челябинские руководители и бизнесмены исполняли желания не только детей Южного Урала, но и Донбасса. Мы провели в Волновахе вручение подарков адресатам. Дети получали свои заветные коробки и плакали от восторга. Произошла транспортная накладка: одна коробка уехала в Ясиноватую. Ее должна была получить 12-летняя девочка. Мы обнаружили это во время вручения. Я помню это разочарование в ее взгляде. Пообещал ребенку, что обязательно у нее будет заветный подарок. На следующий день я приехал домой к девочке, она неверящими глазами на меня смотрела. Потом были слезы радости и благодарности. Я даже смутился и вышел из дома побыстрее, потому что ее папа начал меня хвалить и приводить в пример, что так должен держать слово настоящий мужчина. Девочка заказала одежду. Вообще, многие волновахские дети написали в пожелания новую одежду: ни модных гаджетов, ни денег. И наши южноуральские «Деды Морозы» присылали качественные, модные вещи.

Гуманитарная помощь от южноуральцев — это ощутимая поддержка?

Несомненно, это так. Через нас проходят основные потоки гуманитарных грузов от правительства, различных партий, некоммерческих объединений. Немало еще бывает адресных конвоев от муниципалитетов или бизнес-структур — так или иначе к ним нас привлекают. Мы часто занимаемся распределением этой помощи, адресной поддержкой, доставкой груза до конкретного подразделения и даже бойца, населенного пункта и жителя. В разное время нужна разная помощь. Сейчас нет нехватки продуктов питания, в той же Волновахе действуют две-три торговые точки, где можно купить продукты. В некоторых поселках продажи нет, туда и отправляется помощь. В прошлом году часто требовались предметы первой необходимости для погорельцев, буквально постельное белье, полотенца и средства личной гигиены. А сейчас уже важна адресная поддержка многодетных и неполных семей, семей с инвалидом, пожилых.

«Урал — синоним руки помощи»

Михаил, а жители Волновахи знают о Челябинской области?

Челябинскую область знают в Волновахе, и очень хорошо. За районом закреплены два региона — Челябинская область и Ямал. Поэтому для местных жителей Урал — синоним руки помощи. И речь не только о восстановлении дорог, домов, школ. Челябинская область оказала огромную поддержку в подготовке к отопительному сезону. Когда я приехал, в Волновахе практически не осталось объектов инфраструктуры. Украинские войска, отступая, целенаправленно уничтожали трансформаторные подстанции, насосные, больницы. Плюс еще были крайне изношены сети, коммуникации. Часть работ стояла перед федеральными органами, часть — перед закрепленными регионами большой России.

И все-таки Волноваха еще не мирное место…

Бывает небезопасно. И местные жители, и теперь уже мы научились отличать прилеты от ударов по противнику. Ярко всплывает в памяти история. В район с мобильным пунктом медпомощи приезжали не раз челябинские врачи. Они курсировали по поселкам и принимали местных жителей, детей. Спецтехника была брендирована — с яркой надписью про помощь волновахцам. Военные сразу попросили снять с фургона все яркие наклейки. В одном из поселков мобильный ФАП загнали в гараж, но потом его отогнали в другое место. Через час после этого в гараж прилетел снаряд. Была наводка. Поэтому да, каждый день мирное население и военные живут под угрозами.

Михаил, и вновь о детях. Поддерживаете ли вы связь со своими учениками?

Да. Несколько лет назад в Мирненской школе я создал единственный в области кадетский отряд при действующем боевом подразделении — атомном подводном крейсере «Челябинск», базирующемся на Тихоокеанском флоте. И наши ребята носят знак крейсера на форме. В основном ребята из кадетского отряда пишут мне, я с ними встречаюсь, когда приезжаю домой. Это волнительное общение, радостное. И вопросы у них самые трудные, да, они наивные, но они ставят в тупик своей простотой, и ответить на них надо предельно честно. Когда моя миссия на Донбассе закончится, я хочу вернуться домой, я скучаю не только по семье, но и по своим ребятам.