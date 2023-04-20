Глава правительства ДНР оценил работу челябинских строителей в Волновахе

Возведенный южноуральцами в донецком городе жилой дом будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели

Премьер-министр Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев провел в Волновахе заседание оперативного штаба по восстановлению города. Глава регионального правительства также проверил готовность построенного челябинскими строителями дома для потерявших жилье горожан. О впечатлениях Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.



«Вернулся из Волновахи, где провел оперативный штаб по восстановлению города. До совещания проверил готовность двух многоквартирных домов к приему новоселов. Эти трехэтажки в кратчайшие сроки возвели шефы-регионы — Челябинская область и ЯНАО. Зашел в несколько квартир — небольшие, но очень светлые и уютные. На штабе приняли принципиальное решение — в ближайшие недели вводим дома в эксплуатацию и передаем их городской администрации, ну а ключи получат те волновахцы, которые больше других сегодня нуждаются в жилье», — сообщил премьер ДНР в «Телеграме».

Солнцев также отмечает, что есть сложности с подготовкой к будущей зиме семи котельных в поселках Волновахского района, но этот вопрос находится на контроле и у местных властей, и у правительства донбасской республики.

Напомним, после того, как летом 2022 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с руководством Волновахского района, в донецком муниципалитете активно работают южноуральские строители. Еще в 2022 году они успели восстановить школу и два детских сада в самой Волновахе, в районе отремонтировали сельский ДК, здание сельсовета, школу в поселке городского типа, семь фельдшерско-акушерских пунктов. В самой Волновахе были восстановлены здание стоматологической поликлиники и Свято-Преображенский храм.

В начале года завершились работы по строительству жилой трехэтажки в Волновахе, в эксплуатацию она до сих пор не была введена по не зависящим от южноуральцев причинам. По решению Евгения Солнцева дом вскоре будет заселен.