/ Челябинцы рассказали, кто может улучшить их жизнь

Свежее исследование опубликовал челябинский филиал РАНХиГС.

Жители Челябинска считают, что улучшение их собственной жизни в первую очередь зависит них самих. Такими данными исследования поделился челябинский филиал РАНХиГС.

По данным проведенного опроса, больше половины респондентов склонны думать, что они сами несут ответственность за свою жизнь. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

В составе этой группы те, кто сумел адаптироваться к новым реалиям экономической жизни и в целом их установка на собственные силы и возможности соответствует духу времени. — отметили исследователи.

На второй месте оказалось категория людей, которая считает, что улучшение жизни на сегодня зависит от федеральной власти — 22.5% опрошенных. Такой точки зрения в основном придерживаются мужчины и неработающие пенсионеры со средним уровнем материальной обеспеченности.

А вот ответственными за улучшение своей жизни городскую власть видят 8.3% горожан. Как правило, такие респонденты имею среднее общее, специальное или неполное высшее образование. Региональную власть в этом ключе видят лишь 4.8%, а работодателя или начальника — 4.5%.