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/ Челябинцы рассказали, какие надежды возлагают на нового главу региона Алексея Текслера

Челябинцы рассказали, какие надежды возлагают на нового главу региона Алексея Текслера

Большинство жителей города ждет решения экологических проблем.
сегодня в 12:46
  |  Общество

Жители Челябинска поучаствовали в инициативном опросе, рассказав о том, решения каких проблем ждут от главы региона Алексея Текслера. Опрос проведен социологами Челябинского филиала РАНХиГС. В нем участвовали жители Челябинска, среднее число выбора ответа — 2,7.

Первая строчка и задача, решение которой первостепенно, по мнению горожан — это решение экологических проблем — 44,7%. Данный ответ выбирала молодёжь в возрасте 18−24 года. О наведении порядка в сфере ЖКХ — говорили 41,9% респондентов, как правило, женщины, горожане старше 60 лет. На третьей строчке — строительство и ремонт дорог — 40,3%, решение данного вопроса важнее для мужчин, молодёжи 18−24 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском филиале РАНХиГС.

Ответ «Рост уровня жизни населения» выбрали 33,4% челябинцев, еще 25,9% отметили важность решения вопросов благоустройства города Челябинска. Ответ «Борьба с коррупцией» отметили 19,9% жителей города. Успешная подготовка и проведение саммитов ШОС и БРИКС беспокоит 18,0% респондентов, снижение уровня безработицы — 16,7%. Столько же человек выбрало и вариант ответа «Повышение качества и доступности медицинского обслуживания».

Последние строчки заняли ответы «Повышение эффективности деятельности органов власти» — 12,7%, «Возвращение прямых выборов глав городов и районов» — 5,4%, «Улучшение работы городского общественного транспорта» — 2,7%, «Развитие спорта и туризма» — 1,1%.

Затруднились дать ответ всего 3,0% респондентов.

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Комментарии

Орлов Михаил Юрьевич
15:20, 16.05.2019
Для решения этих задач необходимо поменять всю так называемую "элиту" Челябинской области,а для этого необходимо мужество и огромное желание изменить жизнь людей кардинально в лучшую сторону.Этих качеств судя по всему у Текслера нет.Так что ожидания останутся ожиданиями.
Серж Яшкин
14:01, 16.05.2019
экологию наладит всё остальное пойдёт нормально нужно время

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