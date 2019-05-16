/ Челябинцы рассказали, какие надежды возлагают на нового главу региона Алексея Текслера

Большинство жителей города ждет решения экологических проблем.

Жители Челябинска поучаствовали в инициативном опросе, рассказав о том, решения каких проблем ждут от главы региона Алексея Текслера. Опрос проведен социологами Челябинского филиала РАНХиГС. В нем участвовали жители Челябинска, среднее число выбора ответа — 2,7.

Первая строчка и задача, решение которой первостепенно, по мнению горожан — это решение экологических проблем — 44,7%. Данный ответ выбирала молодёжь в возрасте 18−24 года. О наведении порядка в сфере ЖКХ — говорили 41,9% респондентов, как правило, женщины, горожане старше 60 лет. На третьей строчке — строительство и ремонт дорог — 40,3%, решение данного вопроса важнее для мужчин, молодёжи 18−24 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском филиале РАНХиГС.

Ответ «Рост уровня жизни населения» выбрали 33,4% челябинцев, еще 25,9% отметили важность решения вопросов благоустройства города Челябинска. Ответ «Борьба с коррупцией» отметили 19,9% жителей города. Успешная подготовка и проведение саммитов ШОС и БРИКС беспокоит 18,0% респондентов, снижение уровня безработицы — 16,7%. Столько же человек выбрало и вариант ответа «Повышение качества и доступности медицинского обслуживания».

Последние строчки заняли ответы «Повышение эффективности деятельности органов власти» — 12,7%, «Возвращение прямых выборов глав городов и районов» — 5,4%, «Улучшение работы городского общественного транспорта» — 2,7%, «Развитие спорта и туризма» — 1,1%.

Затруднились дать ответ всего 3,0% респондентов.