/ Алексей Текслер подчеркнул необходимость привлечения детей в технические кружки

Глава региона посетил фестиваль идей и технологий «Rukami».

Глава региона Алексей Текслер посетил одно из самых масштабных мероприятий по техническому творчеству в регионе — фестиваль идей и технологий «Rukami». Алексею Текслеру продемонстрировали свои разработки в области робототехники участники фестиваля. Некоторые из них, еще учась в школе, сотрудничают с реальными крупными заводами и компаниями.

В Советском Союзе развивались подобные центры, в них ребята занимались автомоделированием, авиамоделированием, моделированием космических кораблей. Все помнят эти технические кружки, они способствовали развитию технического творчества, давали возможность поступать в институты, связывать свою жизнь с техническими специальностями. На мой взгляд, наша область должна двигаться в этом направлении. Мы поддерживаем те инициативы, которые я озвучил. Очень важно, чтобы дети активно вовлекались в эти процессы. — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что завтра, 18 мая, фестиваль переместится в ЦПКиО имени Гагарина, где участники расскажут, как создать мультфильм в домашних условиях, а также о том, как наблюдение за дыханием помогает лечить рак.