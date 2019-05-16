/ Алексей Текслер подчеркнул, что муниципалитеты приложили недостаточно усилий во время подготовки к отопительному сезону

Глава региона отметил необходимость тренировок действий при аварийных ситуациях.

Главе региона Алексею Текслеру, во время совещания с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти, доложили об итогах завершения отопительного сезона 2018 — 2019 года. Исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин подчеркнул, что в регионе было получено только 76,5% паспортов готовности к отопительному сезону.

Паспорта получали до 15 ноября 2018 года. После муниципалитеты могли в Ростехнадзоре получить акты готовности. Акт получил только Нагайбакский район — 10 штук. Всего было получено 80,5% актов и паспортов. 10 территорий акты и паспорта не получили. Но получение должно быть 100%, иное говорит о некачественной подготовке к отопительному сезону. — подчеркнул Виктор Тупикин.

И.о. министра строительства отметил, что для того, чтобы службы были мобилизованы, необходимо проводить тренировки, основываясь на опыте аварий в других областях. Так, за основу тренировки он предложил взять аварию в Самаре, где в 500 домов было отключено горячее водоснабжение на 39 часов.

Руководитель области Алексей Текслер подчеркнул, что подобная степень готовности к отопительному сезону — недопустима.

Паспорта готовности, полученные только на 76,5% — это прямая недоработка муниципалитетов. Ростехнадзор делает проверки в ноябре, но никто не мешает вам организовать предварительную работу. Необходимо проследить, чтобы в дальнейшем работа с актами и паспортами проводилась не в последний момент. К тому же, нам необходима полная мобилизация сил, в прошлом году случались аварии. Нужно изучить серьезные примеры в других областях и на их основе проводить тренировки. — подчеркнул Алексей Текслер.

Также, глава региона отметил, что главы районов лично ответственны за то, что происходит на вверенных им территориях.