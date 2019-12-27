Нелегальные елочные базары убирают в Челябинске

Ежедневный рейды проводят по поручению главы города.

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В Челябинске убирают нелегальные елочные базары. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«Ежедневно проводятся рейды по ликвидации несанкционированных елочных базаров. Это поручение Натальи Котовой. Кроме того проводится работа по освобождению, так называемых, треугольников видимости на легальных торговых точках. При повороте водитель должен видеть дорогу, а не нагромождение ёлок», — сообщает Владимир Сафонов.

Напомним, что в Челябинске утверждено 85 официальных елочных базаров. Со списком вы можете ознакомиться здесь. Если вы видите несанкционированный елочный рынок, сообщите об этом в администрацию города.