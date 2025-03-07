Индустриальный маршрут по ЧТЗ запустят в июне‑2025

Участники экскурсий увидят цеха и технику, услышат историю предприятия

В июне 2025 года на Челябинском тракторном заводе начнут проводить экскурсии, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе предприятия. Маршрут составляют с участием сотрудников ЧТЗ и специалистов сообщества «Челябинск пешком». Цеха, которые посетят участники экскурсий, украсят граффити от художников Graffiti Russia. Росписи отразят важные этапы жизни предприятия. Эти работы планируют завершить ко Дню Победы. Мастера ассоциации также стилизуют служебный автобус под ретромобиль.

«Для нас это очень ответственный и важный проект. Мы любим историю, гордимся ЧТЗ, знаем, что история города Челябинска вплотную связана с историей Танкограда, и с удовольствием на языке молодежи с помощью граффити донесем важность тех исторических моментов, которые должен знать каждый горожанин»,— отмечает руководитель Graffiti Russia Дмитрий Кольцо.

Во время экскурсий горожане увидят памятник первому трактору, исторические механосборочный корпус и оборудование, новую производственную площадку «ЧТЗ-Уралтрака» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»), а также тракторы «Сталинец-65» и танки периода Великой Отечественной войны. Участникам расскажут историю строительства ЧТЗ и поведают о работе предприятия в разное время.

Проект «Туристический промышленный комплекс — Танкоград» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.