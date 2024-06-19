Челябинцы побывали в Москве на двухлетии проекта «Всё для Победы!»

В столице команда Народного фронта представила итоги своей работы

В 2024 году проекту «Всё для Победы!» Народного фронта исполнилось два года. В Москве в рамках выставки «Россия» подвели итоги работы организации.



Жители страны перечислили на нужды фронта 14 миллиардов рублей, что позволило приобрести и доставить в зону СВО свыше 7,1 тысячи квадрокоптеров, 14,3 тысячи радиостанций разных типов, 8,8 тысячи прицелов и монокуляров, 3,3 тысячи генераторов, 2,2 тысячи автомобилей, 230 квадроциклов, 24,1 тысячи бронежилетов, 78 тысяч аптечек и многую другую нужную на линии боевого соприкосновения технику и амуницию.

«Это не просто дата, это праздник для всех нас, ведь каждый день в течение двух лет мы делаем Победу ближе вместе с вами», — заявили в Народном фронте.

Южноуральцы также оказали большую помощь военнослужащим. Жители Челябинской области собрали на нужды СВО 225 миллионов рублей. На передовую были отправлены 87 машин и 314 тонн гуманитарной помощи.