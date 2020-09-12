Челябинцы отмечают День города

Показываем в фотографиях, как проходит праздник.

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Сегодня, 12 сентября, челябинцы отмечают 284-й день рождения любимого города. Как проходит этот праздник, смотрите в нашем фоторепортаже.В этом году праздничная афиша не так насыщенна, как в прошлые года, но это нисколько не мешает жителям и гостям города выйти на улицу и наслаждаться праздником.

На главной пешеходной улице города очень многолюдно.

Не обошлось и без главного символа любимого города.

Некоторые люди выходят на улицу с соблюдением мер предосторожности.

На Кировке проходит традиционный фестиваль «Челябинск читающий».

В этом году масштабных концертов нет, поэтому приходится наслаждаться творчеством уличных музыкантов.

На телеканале ОТВ проходит телемарафон «День города 2020».

Продолжаем следить за тем, как проходит празднование в честь 284-летия Челябинска.