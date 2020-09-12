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В этом году праздничная афиша не так насыщенна, как в прошлые года, но это нисколько не мешает жителям и гостям города выйти на улицу и наслаждаться праздником.
На главной пешеходной улице города очень многолюдно.
Не обошлось и без главного символа любимого города.
Некоторые люди выходят на улицу с соблюдением мер предосторожности.
На Кировке проходит традиционный фестиваль «Челябинск читающий».
В этом году масштабных концертов нет, поэтому приходится наслаждаться творчеством уличных музыкантов.
На телеканале ОТВ проходит телемарафон «День города 2020».
Продолжаем следить за тем, как проходит празднование в честь 284-летия Челябинска.