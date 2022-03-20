Челябинцы обнаружили утечку зеленой воды в озеро Смолино

Видео снято у пересечения улиц Новороссийская и Гагарина

Жители Челябинска сняли на видео утечку горячей воды в озеро Смолино. Зеленая вода бежит из труб, которые уходят в воду у перекрестка улиц Новороссийская и Гагарина. Необычное видео накануне выложили в социальные сети.

«Это у нас Смолино. Зелененькое»,

— иронично и ласково сообщает автор видеоролика.

Сначала камера скользит по берегу озера, на котором угадываются силуэты нового жилого комплекса «Смолинский», расположенного на кольце у 9-й больницы. Автор стоит от него вдалеке, у перекрестка улиц Гагарина и Новороссийской. В будущем прямо у воды здесь планируют разбить парк, а пока главная достопримечательность места — две широких трубы, уходящие в воду. Вчера по ним потекли зеленые реки.Мы также видим их на кадрах видео.