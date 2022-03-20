Сначала камера скользит по берегу озера, на котором угадываются силуэты нового жилого комплекса «Смолинский», расположенного на кольце у 9-й больницы. Автор стоит от него вдалеке, у перекрестка улиц Гагарина и Новороссийской. В будущем прямо у воды здесь планируют разбить парк, а пока главная достопримечательность места — две широких трубы, уходящие в воду. Вчера по ним потекли зеленые реки.
Мы также видим их на кадрах видео.
«Это у нас Смолино. Зелененькое», — иронично и ласково сообщает автор видеоролика.
Скорее всего, вода на озере окрасилась в зеленый цвет из-за проверки, которую в эти дни проводит «УСТЭК-Челябинск». Горожан заранее предупреждали, что из кранов в Ленинском, Советском и Центральном районах может потечь зеленая вода.
Зеленый цвет воде придает безобидный краситель «Уранин-М». С его помощью коммунальщики ищут протечки.
Позже власти Челябинской области объяснили зеленый цвет водоема.