В Челябинской области на развитие сетей связи в поселках направят 20 млн рублей

Средства выделят из регионального бюджета

В Челябинской области операторам и интернет-провайдерам в 2022—2024 годах выделят 20 млн рублей субсидий на развитие инфраструктуры связи в регионе. Средства направят из областного бюджета. Об этом распорядился глава Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональная программа по субсидированию операторов связи действует на Южном Урале пятый год. За это время доступ к мобильной связи и интернету получили 45 тыс. жителей в 84 населенных пунктах. На выделенные средства операторам и интернет-провайдерам, построившим сети связи в населенных пунктах, могут возместить до 90% затрат.

Отбор получателей субсидии пройдет с 25 апреля до 31 мая 2022 года. Сейчас жители 665 деревень и поселков нуждаются в сотовой связи, в 445 населенных пунктах нет доступа к интернету.