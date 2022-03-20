Власти Челябинской области объяснили зеленый цвет воды в озере Смолино

И пояснили, что окрашенная вода никакой опасности не несет

Причиной того, что вода озера Смолино окрасилась в зеленый цвет , является компонент уранин, который используют коммунальные службы для поиска и устранения утечек на трубопроводах теплосетей. Об этом в воскресенье, 20 марта, рассказали в Министерстве экологии Челябинской области.

«Вода с городской теплотрассы попала в ливневую канализацию, далее — в озеро. Уранин — вещество органического происхождения, разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой и является безопасным для жизни и здоровья людей, так что какой-либо угрозы гражданам и экосистеме озера нет»,

— говорят в министерстве.

Министерство экологии уже не раз выдавало предписания мэрии с требованием отвести ливневку от озера Смолино. По информации министерства, администрация города ведет активную работу в данном направлении.

Напомним, в начале марта администрация Челябинска предупреждала горожан о том, что с 15 по 20 марта АО «УСТЭК-Челябинск» совместно с МУП ЧКТС в Ленинском, Советском и Центральном районах Челябинска будет проводиться проверка тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов с помощью органического красителя уранина.