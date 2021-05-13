По сообщению комитета дорожного хозяйства Челябинска, сегодня, 13 мая, на трех участках дорог города будут отключены светофоры.
Сигналы перестанут работать с 8:00 до 18:00 на пересечении улиц Куйбышева и Красного Урала, улиц Блюхера и Воровского, Блюхера и Салтыкова. Также до вечера светофор будет отключен на участке между улицей Дарвина и «Южуралмебель». Там запланированы работы на электросетях.
На ряде дорог в Челябинске закрою движение из-за ремонтных работ: от улицы Татищева до Академика Макеева, где прокладывают дорогу проспекта Героя России Родионова.
Также идет строительство улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Движение на этом участке дороги закрыто.
Улицу Татищева строят от улицы Петра Столыпина до улицы Петра Сумина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта.
От улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «сквера Искусств» строят пешеходную набережную. Через реку Миасс по проспекту Победы реконструируют мост.
Ведется строительство улицы Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда.