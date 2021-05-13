В Челябинске на трех участках дорог отключат светофоры

Дорожные сигналы не будут работать до вечера

По сообщению комитета дорожного хозяйства Челябинска, сегодня, 13 мая, на трех участках дорог города будут отключены светофоры.

Сигналы перестанут работать с 8:00 до 18:00 на пересечении улиц Куйбышева и Красного Урала, улиц Блюхера и Воровского, Блюхера и Салтыкова. Также до вечера светофор будет отключен на участке между улицей Дарвина и «Южуралмебель». Там запланированы работы на электросетях.

На ряде дорог в Челябинске закрою движение из-за ремонтных работ: от улицы Татищева до Академика Макеева, где прокладывают дорогу проспекта Героя России Родионова.

Также идет строительство улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Движение на этом участке дороги закрыто.

Улицу Татищева строят от улицы Петра Столыпина до улицы Петра Сумина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта.

От улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «сквера Искусств» строят пешеходную набережную. Через реку Миасс по проспекту Победы реконструируют мост.

Ведется строительство улицы Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда.