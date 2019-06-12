/ На Южный Урал идёт похолодание

Погода внесёт коррективы в планы челябинцев уже в ближайшие дни.

Небесная канцелярия радует жителей Челябинской области, однако стоит ли к этому привыкать? По прогнозам синоптиков, уже завтра температура воздуха пойдёт на спад, и на Южный Урал вернутся осадки.

В День России, 12 июня, в Челябинске будет солнечная погода без осадков. Столбики термометров достигнут отметки в +25 градусов, однако сильный северо-западный ветер с порывами до 15 м/с освежит улицы города.

Уже завтра, 13 июня, жара пойдёт на спад. В областной столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь, а максимальная температура составит +17 градусов. После обеда небо над Челябинском станет пасмурным и останется таким до конца недели. К вечеру столбики термометров опустятся до +8. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15 м/с.

Конец рабочей недели, 14 июня, будет пасмурным и достаточно прохладным. Пятничным утром температура воздуха составит 10 градусов выше нуля, однако после полудня воздух прогреется до +14. Существенные осадки в Челябинске не ожидаются, а северо-западный ветер стихнет до 10 м/с.

Выходные, 15 и 16 июня, на Южном Урале будут пасмурными. В субботу после обеда начнётся дождь, который закончится только под утро воскресенья. Воздух в столице Южного Урала прогреется до +17, а скорость ветра останется на уровне 4-10 м/с.

Метеочувствительные люди в ближайшие пять дней могут не беспокоиться, поскольку атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, а серьёзных возмущений геомагнитного поля не ожидается.