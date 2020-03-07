Челябинцы решили судьбу отнесенного поворота в центре города

Завершилось голосование на портале «Активный житель 74».

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В Челябинске завершилось голосование на портале «Активный житель 74», в котором жители города решали судьбу отнесенного поворота в центре. Речь о повороте проспекта Ленина на улицу Красную, который появился несколько лет назад. Из-за него челябинцам приходилось переходить дополнительную полосу движения.

Большинство респондентов, отвечающих на вопрос «Нужно ли ликвидировать правый отнесенный поворот и восстановить пешеходную зону, а также прямой выход к переходу через проезжую часть?», ответили, что это необходимо. За данный вариант проголосовали 1253 человека — 68.43%. Оставить поворот хотели 470 человек — 25.67%. Лишь 108 человек — 5.9% решили, что этот вопрос должны разбирать специалисты.