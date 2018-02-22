/ Трамваи перестали ходить на железнодорожный вокзал в Челябинске

Причиной стало ДТП в центре города.

В Челябинске пассажиры трамвая, желавшие уехать с ЧТЗ и ЧМЗ на вокзал и дальше, в Ленинский район, не могут этого сделать. Движение в этом направлении остановлено. Причиной, как рассказали в диспетчерской общественного транспорта, стало ДТП на трамвайных путях, заблокировавшее проезд.

На пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева произошло ДТП: трамвай и автомобиль. ГАИ работает на месте, скоро поедем. — прокомментировали сайту «Первый областной» в диспетчерской.



Добавим, что, судя по приложению «Яндекс. Транспорт», на улице Цвиллинга уже собралась большая трамвайная пробка в обе стороны. Очевидно, машина оказалась на встречных трамваю путях, и не пропускает электротранспорт.