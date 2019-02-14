/ Влюбленные студенты ЮУрГУ массово стали мужьями и женами

Учащиеся вуза традиционно отпраздновали День святого Валентина «по-взрослому».

14 февраля в крупнейшем вузе Челябинска прошел с размахом — на большой перемене в ЮУрГУ состоялась самая настоящая «Студенческая свадьба». Влюбленные получили возможность расписаться в импровизированном ЗАГСе и забрать заветное свидетельство.

Организаторы не первый год радуют всех студентов ЮУрГУ этим ярким событием и каждый раз стараются по-новому стилизовать данное мероприятие. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

В этот раз создатели праздника решили погрузиться в свадебные традиции разных народов и рассмотреть особенности церемоний бракосочетания в Мексике, Китае, Германии, Ирландии, Индии и других странах. Влюбленным предложили тематические конкурсы и задания.