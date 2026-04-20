Челябинцы готовы переплачивать за качество грузоперевозок

В сфере наблюдается переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии

На рынке бытовых грузоперевозок в Челябинске происходит заметный сдвиг: клиенты все чаще отдают предпочтение качеству сервиса, а не минимальной цене. Почти две трети челябинцев готовы платить больше, если грузчики гарантируют сохранность вещей, высокий уровень обслуживания и пунктуальность, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Услуг» и «Авито Рекламы».

Чаще всего жители Челябинска обращаются к услугам грузчиков для доставки крупногабаритных покупок (холодильников, стиральных машин, диванов). Так сказали 59% опрошенных. Востребованы перевозка мебели и техники при ремонте (48%) и организация переездов (45%). В целом по России женщины прибегают к помощи грузчиков чаще мужчин.

Ключевые критерии выбора грузчиков в Челябинске:



стоимость услуг — 58% опрошенных;

отзывы и рейтинг исполнителя — 54%;

скорость работы и соблюдение сроков — 41%.

Есть и гендерные различия в подходах к выбору. Мужчины чаще обращают внимание на опыт работы (30% против 25% у женщин). Женщины в первую очередь смотрят на цену (71% против 61% у мужчин) и отзывы (43% против 36%).

Помимо стандартной погрузки и разгрузки, челябинцы часто заказывают подъем вещей на этаж без лифта (53%), разборку и сборку мебели (35%), услуги «мастера на час» (подключение техники, установка полок и люстр; 33%).

Интересно, что в целом по России женщины реже мужчин делегируют расстановку вещей и упаковку, а мужчины реже женщин просят собрать мебель или подключить бытовую технику.

«Один из важнейших трендов на рынке грузоперевозок — переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии. Почти две трети челябинцев готовы платить грузчикам больше, если это гарантирует сохранность имущества и пунктуальность. Это подтверждает формирование устойчивого спроса на качество сервиса. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущество», — отметила руководитель бизнес‑направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

Значительная часть челябинцев при поиске грузчиков ориентируется на онлайн‑рекламу. Для 21% она — один из главных факторов выбора. Еще 16% учитывают ее, но принимают решение по другим критериям.

Наиболее популярные источники рекламы в Челябинске:



сайты с объявлениями и маркетплейсы — 49%;

поисковые системы — 36%;

социальные сети — 34%;

телевидение — 15%;

наружная реклама — 14%;

картографические сервисы — 9%.

«В категории грузоперевозок пользователю важны не только цена, но и понятные сигналы качества сервиса — соблюдение сроков, отзывы, рейтинг и бережное отношение к вещам. Это напрямую влияет и на роль рекламы: она должна не просто привлекать внимание, а сразу показывать, на чем строится предложение исполнителя», — поясняет директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Опрос также позволил составить портрет клиента. Хотя бы раз в жизни услугами грузчиков пользовались 74% челябинцев. Более трех раз за последний год услуги заказывали 12% респондентов. На постоянной основе обращаются 9% жителей города.

В целом по России мужчины и женщины практически одинаково часто прибегают к услугам грузчиков: эпизодически это делают 26% женщин и 23% мужчин, а на постоянной основе — 5% женщин и 8% мужчин.