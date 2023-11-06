Грузчик из Магнитогорска стал участником шоу Андрея Малахова

30-летний Виктор Сиднев исполнил песню о быстротечности жизни

30-летний грузчик из Магнитогорска Виктор Сиднев стал участником шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Специально для записи праздничного выпуска ко Дню народного единства на передаче собрали самобытных исполнителей со всей России.

На шоу Виктор рассказал, как меняется современный Магнитогорск. О том, что в городе становится больше парков. Вспомнил родную бабушку из поселка Желтинский — она учила Виктора бескорыстной помощи и любви к людям. И объяснил, за что любит профессию грузчика.

Также наш земляк исполнил написанную им ностальгическую песню «Летят года».

Между тем стало известно, что эстрадный хор «Тутти» из Челябинска стал победителем всероссийской «Битвы хоров».

