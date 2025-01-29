Почему после переезда может портиться самочувствие

Иногда новое жилье не вызывает радости

Негативные эмоции от переезда на фоне личных неурядиц могут вызывать ухудшение психоэмоционального фона, и вот здесь, кажется, все понятно. Но почему при смене жилья человек иногда чувствует проблемы с физическим состоянием, даже при условии, что перемены были благоприятными?

«Причина может быть в микроорганизмах, которые присутствуют на новом месте жительства и вызывают у людей аллергическую реакцию выделяемыми веществами, которые смешиваются с воздухом. Новосельцы при этом мучаются от кашля, заложенности носа, слезотечения, кожных реакций», — рассказывают терапевты.

Наличие микроорганизмов возможно и там, где, на первый взгляд, их быть не должно, то есть проблемной может оказаться чистая на вид и не так давно отремонтированная квартира. Микроорганизмы будут прятаться там, куда затруднен доступ, например: в мельчайших трещинах, которые имеют стены; под рамами окон; в укромном месте ванной комнаты или кухни.





Больше опасности исходит от старых помещений, где отмечается повышенная влажность. Это значит, что здесь вероятно наличие плесени Aspergillus, выделяющей токсины. Старые квартиры могут быть хранителями пыли с частицами строительного материала, который широко применяли раньше, — это асбест. Он при проникновении в область дыхательных путей способен спровоцировать хроническое заболевание.

Щели старого покрытия бывают местом обитания клещей, сапрофитов или дерматофагов, становящихся триггерами для респираторных и кожных аллергических реакций. Первый этаж опасен из-за близости подвала, откуда могут подняться насекомые и также ухудшить состояние здоровья, а на верхних этажах, если случались протечки кровли, порой отмечается плесень, усугубляющая астматическую симптоматику.

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