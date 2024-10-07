В Челябинской области спрос на грузоперевозки вырос на 77%

У транспортных компаний региона начался высокий сезон

В Челябинской области спрос на грузоперевозки вырос на 77%, что связано с началом высокого сезона осенью, выяснили аналитики «Авито Услуг».

В сентябре интерес к коммерческим перевозкам по городу вырос на 5%, а к международным транспортным услугам — на 8% (по сравнению с августом).



«К учебному году вырос спрос на доставку таких товаров, как канцелярские и школьные принадлежности, мебель, одежда. Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также увеличили количество транспортных заявок, чтобы заранее подготовиться к „черной пятнице“. Так, доставка до маркетплейсов набирает популярность», — говорится в исследовании.

В Челябинске в три раза вырос спрос на доставку по городу товаров до маркетплейсов. Эксперты объясняют эту тенденцию быстрым ростом интернет-торговли.