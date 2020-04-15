В 10 раз сэкономили на украшении клумб в центре Челябинска

Иным способом в этом году подойдут и к высадке цветов.

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В Челябинске в свете последних событий начали переходить на режим экономии, но на красоте города это не скажется. Клумбы в этом году заполнят «многолетками», но высаживать их пока рано. В скверах Советского района уже перешли на новый способ благоустройства клумб, отказавшись от более дорогостоящего запланированного ранее контракта.

«Чтобы не видеть в это время подобие картофельных грядок в центре города, мы разработали проект обустройства основных клумб с комбинированным применением цветного щебня. Проект был согласован со всеми должностными лицами определяющими городскую среду. Аукцион должен был состояться в конце марта, а во второй декаде апреля уже все смогли бы увидеть результаты работы, но вмешались обстоятельства связанные с распространением коронавирусной инфекции», — рассказал глава Советского района Владислав Макаров.

Чтобы сэкономить бюджетные средства, в администрации решили отказаться от дорогостоящего материала и заменить его более дешевой цветной щепой для сезонного декорирования клумб. Альтернативный проект подготовили и согласовали в короткие сроки. Стоимость получилась почти в 10 раз ниже.

Несколько объектов в центре Челябинска уже засыпали новым материалом, который успел пройти испытание уральской погодой — мокрым снегом и шквалистым ветром, которые обрушились на Челябинск на минувшей неделе.