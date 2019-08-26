Памятник Ленину в Челябинске может быть вновь обнесен строительными лесами

Работы могут проводить даже во время празднования дня города.

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Памятник на главной площади Челябинска могут снова огородить строительными лесами. Вопрос об этом подняла врип главы города Наталья Котова сегодня, 26 августа, во время аппаратного совещания.

Не так давно жители Челябинска стали выкладывать в социальные сети фотографии последствий ремонта памятника Ленину на площади Революции. Многие пользователи отметили, что за астрономическую стоимость реставрации в 15 миллионов рублей памятник должен был выглядеть как недавно построенный, а вместо этого они получили разваливавшийся на глазах постамент: стыки между гранитом, как и сами плиты, находятся в ужасном состоянии. На это обратила внимание и Наталья Котова, которая поинтересовалась судьбой памятника у начальника городского управления культуры Элеоноры Халиковой.

«Подрядчику уже было направлено досудебная претензия. Завтра у нас запланировано большое совещание, потому что до 25 числа подрядчики не устранили погрешности. Если их не устранят, то мы будем разбираться с компанией в суде, потому что в данный момент памятник находится в ужасном состоянии. Мы пытаемся это устранить с подрядчиком, но пока они говорят, что если памятник огородить лесами, то все праздничные мероприятия, посвященные дню города, вы будете отмечать с ними. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему с ними», — заявила Элеонора Халикова.

По контракту с подрядчиком «Евразия-Сервис», ремонтные работы должны проводиться в соответствии с гарантийным сроком. В случае если ремонт будет выполнен некачественно, то администрация будет вправе взыскать сумму ущерба с подрядчика.