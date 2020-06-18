Южноуральцам предлагают присоединиться к минуте молчания в День памяти и скорби

В одно и тоже время вся Россия остановится для того, чтобы почтить память тех, кто прошел Великую Отечественную войну.

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В России пройдет самая масштабная минута молчания. Жителям всех регионов предлагают присоединиться к акции 22 июня в День памяти и скорби. Ее суть в том, чтобы в одно и тоже время, в каждом населенном пункте нашей огромной страны жизнь ненадолго замерла для того, чтобы почтить память тех, кто прошел через войну.

«Южноуральцы вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, переживших Великую Отечественную — самую кровопролитную войну 20 века», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Минута молчания начнется 22 июня в 12:15 по московскому времени. В Челябинской области старт в 14:15. Ровно на минуту замолчит теле- и радиовещание, в магазинах перестанут работать кассы, предприятия, чье производство можно приостановить без потерь — также остановят свою деятельность, на дорогах затормозят и остановятся автомобили и транспорт.