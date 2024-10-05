Челябинцев приглашают пополнить регистр доноров костного мозга во время спортивного праздника

Сейчас больным очень трудно найти генетического близнеца

В воскресенье, 6 октября, на стадионе имени Елесиной пройдет спортивный праздник «С Искоркой в сердце». Он приурочен к 35-летию Благотворительного движения «Искорка Фонд», которое помогает детям с онкологическими заболеваниями. Во время праздника взрослые смогут сдать кровь для регистра доноров костного мозга, сообщают организаторы.

Сейчас в России не хватает доноров костного мозга. Каждый год в трансплантации нуждаются около 10 тысяч человек, а найти генетического близнеца удается лишь полутора тысячам.

«В 2012 году мне сказали, что жизнь моего ребенка может спасти пересадка костного мозга. Но найти донора ни в российском, ни в зарубежном регистре не удалось. Нас спасло то, что на 100% подошел второй сын, которому было всего три года. Врачи пошли на большой риск и впервые провели пересадку от такого маленького пациента. Я знаю, что люди у нас очень отзывчивые. Челябинцы должны знать, чем могут быть полезны другим. Приходите на наше мероприятие и станьте потенциальным донором костного мозга — вступите в Регистр», — призывает директор «Искорки Фонда» Татьяна Сачко.

Мобильный пункт забора крови Челябинской областной станции переливания крови будет ждать потенциальных доноров в воскресенье с 09:00 до 12:30 на стоянке перед входом в Поликлинику ГКБ № 2 (пр. Ленина, 82). С собою нужно захватить паспорт, а уже на месте заполнить анкету и сдать 3 мл крови.

В программе праздника также благотворительный забег для взрослых на дистанции 1500 и 3000 метров и для детей — на дистанции 400 метров. Собранные средства будут направлены на проекты «Помощь в активном лечении» и «Диагностика».

На празднике горожане смогут поупражняться в дартсе, посостязаться в армреслинге, принять участие в баскетбольной эстафете от БК «Челбаскет», поучиться скандинавской ходьбе, а дети — попрыгать на батуте. Для гостей приготовили концертную программу и творческие мастер-классы.