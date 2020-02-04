Примерить на себя роль президента предлагают молодежи Челябинской области

Традиционный конкурс проектов стартовал по всей России.

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Центр развития молодежного парламентаризма дал старт Всероссийскому конкурсу проектов «Если б я был Президентом». Он проводится в поддержку инициативы Владимира Путина по внесению поправок в Конституцию страны.

Заявки от участников, которыми могут стать граждане России в возрасте от 7 до 35 лет, будут принимать до 12 марта.

Заявлены 4 номинации:

— Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет);

— Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет);

— Видеоролик на тему: «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет);

— Проект на тему: «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Желающие принять участие в конкурсе могут выбрать любую из них и побороться за главный приз — возможность презентовать свою работы перед представителями федеральных органов государственной власти.

После того, как будет закрыт прием заявок, эксперты оценят представленные работы и выберут достойные для прохождения в очный этап конкурса. Он пройдет с 17 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Участников ждет публичное представление своих трудов, а также образовательно-деловая и культурная программы.

Все, что пройдет в очный тур, независимо от конечного результата, получат сертификаты участников.

Заявку можно оставить на сайте конкурса: http://konkurs-president. ru, а дополнительную информацию получить по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78.