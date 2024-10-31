Челябинцам предложили альтернативу ушедшим с улиц маршруткам № 49 и 112

Пассажиры могут воспользоваться троллейбусами и автобусами

В Челябинске истек срок действия свидетельств на двух маршрутах по нерегулируемому тарифу: № 49 и 112. Пассажиры могут воспользоваться автобусами и троллейбусами, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Вместо 49-й маршрутки (ЧВВАКУШ — «Солнечный берег») пассажиры могут уехать на троллейбусе № 10 (от «Солнечного берега» до площади Революции), на автобусах № 32 (от Солнечного берега до Автомеханического завода), № 18 (от «Детского мира» до гостиницы «Виктория»), № 45 (от Теплотехнического института до ЧВВАКУШа), № 26, 45, 58 (от гостиницы «Виктория» до ЧВВАКУШа).

Вместо маршрута 112 можно воспользоваться автобусами № 19, 35, 42, 300 (от «Приборостроителей» до «Сталеваров»), автобусами № 31, 43, 47, 71, 172 и троллейбусом № 14 (от «Сталеваров» до «Черкасской»), автобусами № 19, 47, 172 (от «Черкасской» до «Героев Танкограда»). На участке проспекта Ленина от Горького до Лесопарковой — автобусами № 2, 4, 123, троллейбусами № 10, 19.

Это регулируемые тарифы, где можно расплатиться банковской картой, а также воспользоваться бесплатной пересадкой в течение 60 минут по транспортной карте и льготами.

«Если ехать далеко и есть риск не успеть на бесплатную пересадку, пассажиру удобнее пользоваться ежемесячной проездной картой стоимостью 1450 рублей, по которой в течение 30 дней можно совершать неограниченное число поездок», — сказали в пресс-службе.