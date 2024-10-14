В Челябинске завершается работа садовых маршрутов с 15 октября

Рассказываем, какие автобусы перестанут ходить

Садовый сезон завершен, и сезонные маршруты в Челябинске также прекращают свою работу. Со вторника, 15 октября, перестанут курсировать сразу одиннадцать автобусов, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Речь идет об автобусах, которые обслуживало МУП «СОД» и другие организации. Это маршруты:

№ 25с. ДК строителей — СНТ «Ферросад»;

№ 37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»;

№ 38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»;

№ 55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина);

№ 57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана);

№ 60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»;

№ 65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4»;

№ 67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»;

№ 70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»;

№ 90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»;

№ 93с. ЧМК — СНТ «Авиатор-2».

15 октября также прекращают следовать маршрутки в сады по всей Челябинской области.

Ранее ЮУЖД отменила две электрички, которые следовали из Челябинска до Миасса и Верхнего Уфалея в дачный сезон. Они прекратили работу накануне, 13 октября. Кроме того, с 1 ноября в пригородных поездах отменят остановки, которые вводили в летний сезон.