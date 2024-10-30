В Челябинской области изменится стоимость проезда на междугородних маршрутах

Речь как о регулируемых, так и о нерегулируемых тарифах

С 1 ноября этого года перевозчики изменят стоимость проезда в межгородских автобусах. Причинами стали рост цен на топливо, техобслуживание, транспорт, страховку, повышение зарплат водителей, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.





Регулируемый тариф

С 1 ноября стоимость проезда по маршруту

№ 431 (ООО «Кусинское АТП») из Кусы в Златоуст составит 132,5 рубля;

№ 577 из Озерска в Касли (ООО «ПЛАНЕР») — 70 рублей;

№ 190 (ООО «МиассАвтобус» / ООО «Челябавтобус») из Красногорского в Южноуральск — 105 рублей;

№ 119 со станции Дубровка в Челябинск — 130 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 188 из Розы в Новобатурино — 40 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 217 из Коркино в Копейск — 175 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 159 из Зауральского в Челябинск — 195 рублей (ООО «Фортуна»);

№ 545 из Кунашака в Челябинск — 273 рубля (ООО «Фортуна»);

№ 279 из Снежинска в Касли — 90 рублей (ООО «Автоэкспресс»);

№ 282 из Снежинска в Воздвиженку — 65 рублей (ООО «Автоэкспресс»).

С 5 ноября изменится стоимость маршрута № 388 из Златоуста (нацпарк «Таганай») в Миасс (Ильменский заповедник). Проезд будет стоить 225 рублей.

С 11 ноября стоимость проезда из Магнитогорска в Челябинск на маршруте № 591 составит 1108 рублей (ООО «Шестой автобусный парк»).





Нерегулируемый тариф

С 1 ноября стоимость проезда по маршруту

№ 116 из Коркино в Челябинск составит 200 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 118 из Еманжелинска в Челябинск — 240 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 133 из Первомайского в Челябинск — 220 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 187 из Розы в Челябинск — 170 рублей (ООО «Коркинское АТП»);

№ 229 из Коркино в Еткуль — 90 рублей (ООО «Коркинское АТП»).





С 10 ноября стоимость проезда по маршруту

№ 692 из Челябинска до озера Увильды составит 400 рублей (ООО «Комфорт-Авто»);

№ 523 из Мирного в Челябинск — 600 рублей (ООО «Комфорт-Авто»);

№ 510 из Челябинска в Миасс — 500 рублей (ООО «Комфорт-Авто»).





Межмуниципальные маршруты по нерегулируемому тарифу Челябинской агломерации

Стоимость проезда по маршруту

№ 157 из Челябинска в микрорайон Лесной Остров с 1 ноября составит 65 рублей (ООО «Уральская транспортная компания»);

№ 158 из поселка Западного (микрорайон Белый Хутор) до поселка Вавиловец — 45 рублей (ООО «Уральская транспортная компания»);

№ 478 из Копейска (мкр. «Тугайкуль») в Челябинск (до «Цирка») с 5 ноября — 50 рублей (ООО «Меркурий»).





Муниципальные маршруты по нерегулируемому тарифу Челябинской агломерации

Стоимость проезда по маршруту № 54 от ТК «Диско» до «Александра Шмакова» с 4 ноября составит 43 рубля (ООО «А Тендер Групп»).